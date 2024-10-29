桌球》最新世界排名出爐！ 鄭怡靜衝到第9、林昀儒跌出前10

鄭怡靜世界排名上升至今年最佳的第9名。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總今天公布今年第43週世界排名，經過上週蒙佩利爾冠軍賽後，排名出現變化，台灣一姐鄭怡靜衝上第9，台灣一哥林昀儒則跌出前10，落居12名。

16歲日本新星張本美和在蒙佩利爾站決賽雖然敗給同胞黑馬大藤沙月，連兩場國際賽屈居亞軍，仍收穫700分積分，從第7名上升至第6，再創生涯最佳，直追第5名的早田希娜。前4名仍是中國選手孫穎莎、王曼昱、王藝迪、陳夢。

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鄭怡靜在蒙佩利爾冠軍賽闖進4強，進帳350分積分，排名也和南韓一姐申裕斌互換，從第10升上第9，也是今年2月底以最佳排名。

大藤沙月上週以黑馬之姿連退平野美宇、依藤美誠和張本美和等日本一線球星，爆冷奪冠，收下生涯最高的1000分積分，排名從15名竄升至11，再創個人最佳。

其他台灣女將，黃怡樺34名、簡彤娟54名、陳思羽70名、李昱諄73名、鄭先知78名、劉馨尹86名。

代表澳門參賽的前世界球后朱雨玲，昨天奪下義大利卡利亞里支線賽女單冠軍後，獲得125分積分，排名從177名大幅上升至109名。

男子組方面，法國「眼鏡弟」F.勒布朗在地主球迷面前摘下蒙佩利爾冠軍賽冠軍後，排名從第7回升至生涯最佳的第5，也將馬龍、卡德拉諾擠到第6、7名。

前4名沒有變動，依序是王楚欽、林詩棟、樊振東、梁靖崑。日本一哥張本智和、林高遠分居8、9名。

林昀儒在蒙特利爾站闖進8強，獲得175分積分，但總分依舊是2610分，也被第10的法蘭吉斯卡、第11的莫雷加德超越，下滑至12名。

另一個壞消息是，林昀儒去年在法蘭克福冠軍賽斬獲的1000分積分，下週二將到期，排名恐將繼續下探。

其他台將，高承睿24名、莊智淵43名、馮翊新49名，廖振珽77名。18歲小將張佑安上週在卡利亞里支線賽打進男單8強，排名從81名小幅前進至79名，再創生涯新高。

台灣一哥林昀儒世界排名再度跌出前十。（取自WTT官網）

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