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世界大賽》拚了！大谷翔平不在乎傷勢上場 道奇主帥讚嘆其超狂鬥志

2024/10/29 12:59

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在世界大賽G3以4：2擊敗洋基，系列賽3：0聽牌，日本巨星大谷翔平距離生涯首冠只差最後一勝，今天他帶傷上場儘管沒有表現，但其鬥志仍受到總教練羅伯斯（Dave Roberts）大力稱讚。

大谷翔平日前在G2的7局下選到四壞球保送後，企圖盜二壘未能成功，他在滑壘時用左手撐地傷到左肩，一度倒在地上無法起身，表情十分痛苦，賽後確認為左肩半脫臼。不過經過一天休息後，大谷仍回到G3先發開路先鋒的位置，羅伯斯也透露，大谷心意已決就是要參賽。

今天大谷翔平3打數0安打，吞下1次三振，獲得1次四壞保送與1次觸身球保送，季後賽打擊率降至0.245，攻擊指數0.837。儘管沒有安打演出，且揮棒仍不時露出痛苦的表情，但大谷賽後仍表示：「其實在打擊當下不太記得痛不痛，臉上露出怎樣的表情我也不太清楚，但其實沒特別去想。」

大谷今天上壘之後，都會用左手抓住衣領，以免造成左肩過度伸展。被問及疼痛感的問題，大谷回答：「在比賽中其實不太會去考慮是否會痛，我以『不痛』的心態去比賽，同時也希望傷勢不要加劇，會持續做好必要的最低限度防護。」

對於大谷堅持帶傷上陣，總教練羅伯斯賽後也大讚：「他的鬥志實在是太了不起，今天上場沒有讓他傷勢惡化，而他還能選到四壞保送，我非常欣賞他的表現。」同時也強調，下一戰是否考慮讓大谷上場都是多餘的想法，「他明天還是會上。」

大谷賽後也表示，經過檢查與治療後，只要能上場他就會上場，「我不想讓隊伍士氣受到打擊，畢竟大家多少都有些傷痛影響。只要能比賽，做好準備是理所當然的事，如果球隊希望我上場，我必定全力以赴。」

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