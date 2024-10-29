NBA》雙星發威！布克轟33分+KD攻下30分 太陽斬斷湖人3連勝

布克。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕太陽今天靠著「雙星」布克和杜蘭特合砍63分，助隊以109：105力退湖人，終止對方3連勝。

湖人開季收下3連勝，今天作客太陽，首節A.戴維斯（Anthony Davis）狀況火燙，一度助隊取得領先，但太陽很快調整好節奏，第2節尾聲，布克（Devin Booker）命中三分球，上半場打完，太陽取得50：48領先。

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戴維斯在上半場一人包辦20分，八村壘則是拿下10分，太陽方面以布克表現最出色，進帳全隊最高18分。

易籃後，湖人在第3節打完取得83：76超前，但在末節太陽展開逆襲，布克、鄧恩（Ryan Dunn）接連得分，助隊要回領先，雙方你來我往。

終場前3分鐘，杜蘭特（Kevin Durant）連拿4分，太陽取得105：101優勢，隨後詹姆斯（LeBron James）飆進三分球，追到1分差，奧尼爾（Royce O'Neale）拿下關鍵兩分，太陽仍保有3分領先。即便詹姆斯取得罰球機會後，故意第2罰投丟，想要拚搶籃板和追平分，但沒能成功，湖人吞下本季首敗。

太陽布克今天繳出全場最高33分，杜蘭特進帳30分、8籃板；湖人方面，戴維斯攻下全隊最高29分、15籃板，里維斯（Austin Reaves）三分球9投5中貢獻23分次之。

杜蘭特。（今日美國）

A.戴維斯和詹姆斯。（今日美國）

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