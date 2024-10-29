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世界大賽》控球暴走保送受傷的大谷又慘遭狙擊！洋基右投：太亢奮了

2024/10/29 13:49

施密特。（法新社）施密特。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在世界大賽G3以2：4不敵道奇，系列賽陷入0勝3敗絕境，條紋軍先發投手施密特（Clarke Schmidt）僅投2.2局就失3分退場，包含首局挨了佛里曼（Freddie Freeman）一發2分砲，賽後施密特也分析該局失分原因。

施密特今開賽就連續4顆大壞球保送帶傷上陣的大谷翔平，成功解決貝茲（Mookie Betts）後，面對第3棒的佛里曼，一顆93.3英哩內角偏高失投卡特球被狠狠逮中，形成一發右外野2分砲。2局上施密特上演三上三下，但3局上一開始又投出保送，1出局後被貝茲敲安丟掉第3分。此役施密特只投2.2局被敲2安，投出4次四壞保送與3次三振，失掉2分都是責失。

賽後施密特直言，開賽對決大谷時有點過於急躁，不過他自認自己也馬上穩下來，只不過對決佛里曼時，在2好球後又犯了錯，把卡特球投到中間位置；至於第3局再度出現亂流，施密特總結，今天投球節奏還是過快，也未能及時做出調整。

被問及對決大谷是否感到緊張，施密特坦言：「不，我不會說是緊張，比較像是很亢奮，興奮地等不及上場。我覺得自己有點太急了，節奏拉太快。我完全沒有想要閃躲他的意思，很想和他正面對決，但就是投球節奏有點太快了。」

洋基今天讓新秀捕手威爾斯（Austin Wells）在板凳待命，改由資深金手套捕手崔維諾（Jose Trevino）先發蹲捕。談到施密特的表現，崔維諾說道：「他確實有點太急，但還是投出不少好球。」他也強調施密特的表現和球場氣氛無關，主要還是關於他的投球節奏與機制。

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