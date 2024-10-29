中職》周思齊圓夢！台北棒球場紀念碑預計明年設置

今年退役的中華職棒球星周思齊在引退賽時請命，希望能在台北小巨蛋立碑紀念已經拆除的台北市立棒球場。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕今年退役的中華職棒球星周思齊在引退賽時請命，希望能在台北小巨蛋立碑紀念已經拆除的台北市立棒球場，獲台北市長蔣萬安贊同允諾研究。台北市體育局長王泓翔今（29日）表示，目前已初步開過一次會議與現場會勘，預計年底前確定方向，明年啟動施作。

周思齊於9月21、22日兩天在台北大巨蛋進行引退賽，吸引滿場的球迷到場，他致詞表示，台北大巨蛋前身就是台北棒球場，乘載過去很多記憶，他並請願希望於台北棒球場原址，也就是如今的台北小巨蛋立碑紀念。

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王泓翔今接受媒體聯訪表示，台北棒球場碑文的設立由財政局主政，體育局負責蒐集歸納相關意見，再交由台北捷運公司來施作。目前體育局已與周思齊推薦的知名球評、文化界人士以及專家學者開過一次會，並至小巨蛋會勘一次。

他說，立碑有多種形式，體育局希望在傳承台北棒球場歷史的同時，也能夠成為一個有美感的公共藝術，吸引許多民眾來這邊打卡、拍照。 接下來，體育局預計年底前再邀集中華職棒、棒球協會以及資深球員等棒球界人士，彙集更多專業意見後整合，並確認設置方向，預計明年由北捷啟動相關工程施作。

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