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中職》曾子祐等台鋼四選手日職取經 將參加西武獅秋訓

2024/10/29 13:34

台鋼雄鷹內野手曾子祐、黃劼希和投手曾奕翔、張誠恩，今天出發前往日本，參加明天開始的西武獅秋訓。（台鋼提供）台鋼雄鷹內野手曾子祐、黃劼希和投手曾奕翔、張誠恩，今天出發前往日本，參加明天開始的西武獅秋訓。（台鋼提供）

〔記者吳清正／台北報導〕台鋼雄鷹內野手曾子祐、黃劼希和投手曾奕翔、張誠恩，今天出發前往日本，參加明天開始的西武獅秋訓，同行的還有首席兼內野守備教練鄧蒔陽、投手統籌教練横田久則、二軍助理投手教練福永春吾，進行為期3週的海外訓練。

曾子祐本季擔任先發游擊手、第1棒，115場出賽擊出123支安打、4支全壘打、36分打點和13次盜壘，打擊率0/270，入圍年度最佳新人獎；黃劼希今年44場出賽，擊出26支安打、1支全壘打、9分打點，打擊率0.280。

曾奕翔和張誠恩還沒有上過一軍，但潛力深受教練團期待。左投曾奕翔本季在二軍11場登板其中6場先發，共投30局、防禦率5.70。張誠恩棄打從投，9月登上二軍賽場投手丘，7場出賽共投8.2局，沒有失掉分數，送出6次奪三振，最快球速達150公里。

由新任監督西口文也所帶領的埼玉西武獅，預計10月30日至11月18日展開秋訓，分為宮崎縣日南市、埼玉縣所沢市。台鋼雄鷹團隊將前往宮崎縣日南市與西武獅會合，期待與西武新體制進行交流，學習、吸取國際化以及更多元棒球觀念與技術，也為投、打、守各方面打下更細膩、更穩固基礎。

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