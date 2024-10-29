中職》兄弟迷賭贏了！藍委洪孟楷立院發100份雞排奶茶

兄弟迷與藍委們一同合影留念。（記者林欣漢攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕中信兄弟今年擊敗統一獅，勇奪台灣大賽冠軍，國民黨立委洪孟楷與謝龍介打賭，誰支持的球隊獲勝，就要請100份雞排，洪孟楷今日兌現承諾，中午於立法院群賢樓前發送100份雞排，並加碼100杯奶茶，謝龍介則願賭服輸，穿上兄弟的應援衣一起發雞排。謝龍介說，雖然輸得很不情願，還是要有運動家精神來履行承諾，但他堅持不吃雞排，強調明年絕對要從兄弟的手上把冠軍拿回來。

洪孟楷表示，與謝龍介是同黨同志、一同出生入死的好夥伴，但在球場上對支持的球隊還是要壁壘分明，謝龍介是30年資深獅迷，自己與同黨立委黃健豪則是30年的兄弟迷，今年的台灣大賽非常難得又是兩支元老級的職棒球隊來爭霸，很高興兄弟以4勝1負拿下台灣大賽冠軍。

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藍委們一起發送雞排奶茶給排隊民眾。（記者林欣漢攝）

洪孟楷說，兩支隊伍精彩的交手，獲益的就是球迷。重點是大家一起同樂，期盼透過這個君子約定，讓更多人關注職棒，多進球場看球，表達對球員的肯定。

謝龍介表示，勝不驕敗不餒，雖然輸得很不情願，還是要有運動家精神恭喜兄弟，希望統一獅繼續加油，今天來履行承諾，但雞排絕對不吃。現在兄弟象、統一獅隊史都是10冠，明年絕對要從兄弟手上把冠軍拿回來。

黃健豪表示，中信兄弟在台中洲際棒球場封王，台中在11月9日的遊行會加碼更多，包括自己、副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、廖偉翔、羅廷瑋都會加碼，數量還在統計中，細節還在討論，歡迎屆時大家到台中參加遊行，明年一起繼續進場看球。

洪孟楷、謝龍介一起發送雞排奶茶給排隊民眾。（記者林欣漢攝）

國民黨立委張嘉郡、黃健豪、洪孟楷、謝龍介（前排左起）一起發雞排。（記者林欣漢攝）

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