世界大賽》打擊率僅0.083、3戰吞7K！ 洋基「法官」仍信心喊話

洋基隊長「法官」賈吉。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽第3戰，洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）今天全場3支0、吞1次三振，只靠選到1次保送上壘，洋基最後以2比4敗給道奇，系列賽陷入0比3的絕境。賈吉受訪表示，「我現在沒有做好自己的工作。」

賈吉在今年例行賽敲58轟、144分打點，勇奪美聯打擊雙冠王，是今年美聯年度MVP的熱門人選，卻在季後賽戰場陷入低迷。

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賈吉在今年世界大賽前3戰，合計12打數只有1支短程一壘安打，吞7次三振、選1保送，其打擊率僅0.083。賈吉今年在季後賽出賽12場，交出2轟、6打點，選到8次保送、吞下20次三振，其打擊率僅1成40。

洋基隊長「法官」賈吉。（美聯社）

「只需要一次。」賈吉賽後受訪表示，「只需要一次揮棒、一個打席、一個PLAY，一切都會改變。這就是你應該要有的心態。」

被問到自己是否讓球隊失望，賈吉回說，「是的，當然。你想出安打，想上場做好工作，但我現在並沒有做到，所以還要加把勁。」

對於洋基隊如今面臨淘汰邊緣，賈吉說，「就像我一直告訴他們的，只需要一場比賽、 一件事，在這個過程中不要想太多，不要聽外界的聲音，因為那只是噪音。我們在球場上有自己的工作要做。」

洋基隊長「法官」賈吉。（法新社）

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