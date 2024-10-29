世界大賽》帶傷拚戰！大谷肩膀配戴吊帶、左手抓球衣 他說明用意

大谷翔平的左肩戴著一個手臂吊帶。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽第3戰，道奇日本巨星大谷翔平帶傷上陣，單場3支0、跑回1分，選到1保送與挨1次觸身球，兩度上壘。道奇最後在客場以4比2擊敗洋基，系列賽取得3比0的聽牌優勢，再拿1勝就能奪冠。大谷翔平賽後說明左肩傷勢，並指出左手配戴的吊帶是加熱器，要讓肩膀保持溫暖。

前天的世界大賽第2戰中第7局2出局時，大谷翔平盜二壘遭到阻殺出局，但大谷在滑壘時用左手撐地傷到左肩，讓他一度無法起身，表情痛苦。大谷經檢查為左肩半脫臼。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平今天仍帶傷上陣，他在賽前的選手介紹時，左肩戴著一個手臂吊帶。大谷在跑壘的時候，也用左手抓著自己的球衣。大谷全場3支0，選到1次保送、挨1次觸身球，跑回1分。

大谷翔平。（美聯社）

大谷受訪透過翻譯艾爾頓（Will Ireton）表示，防護員告知保持肩膀溫暖是很重要的，所以戴了一種可以保溫的配備，在賽前的介紹儀式、以及比賽中，都可以保持肩膀溫暖。

至於在壘上的時候，會用左手抓著自己的球衣，大谷對此說，「為了確保滑壘時不會用到左手臂，我在跑壘時會用手抓著自己。」

大谷翔平也提到，「如果我能上場，那當然我會做好準備，在比賽中我沒有感到任何疼痛，我想專注再拿下一勝。」

Shohei Ohtani is trying to keep his shoulder from making any unnecessary movements on the bases



pic.twitter.com/HssZ59TX54 — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） October 29, 2024

Ohtani appears to be wearing a sling as he is introduced at Yankee Stadium before Game 3. pic.twitter.com/6ebDgGQ2qe — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） October 28, 2024

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法