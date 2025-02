世界大賽》帶傷拚戰！大谷肩膀配戴吊帶、左手抓球衣 他說明用意

大谷翔平的左肩戴著一個手臂吊帶。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕世界大賽第3戰,道奇日本巨星大谷翔平帶傷上陣,單場3支0、跑回1分,選到1保送與挨1次觸身球,兩度上壘。道奇最後在客場以4比2擊敗洋基,系列賽取得3比0的聽牌優勢,再拿1勝就能奪冠。大谷翔平賽後說明左肩傷勢,並指出左手配戴的吊帶是加熱器,要讓肩膀保持溫暖。

前天的世界大賽第2戰中第7局2出局時,大谷翔平盜二壘遭到阻殺出局,但大谷在滑壘時用左手撐地傷到左肩,讓他一度無法起身,表情痛苦。大谷經檢查為左肩半脫臼。

大谷翔平今天仍帶傷上陣,他在賽前的選手介紹時,左肩戴著一個手臂吊帶。大谷在跑壘的時候,也用左手抓著自己的球衣。大谷全場3支0,選到1次保送、挨1次觸身球,跑回1分。

大谷受訪透過翻譯艾爾頓(Will Ireton)表示,防護員告知保持肩膀溫暖是很重要的,所以戴了一種可以保溫的配備,在賽前的介紹儀式、以及比賽中,都可以保持肩膀溫暖。

至於在壘上的時候,會用左手抓著自己的球衣,大谷對此說,「為了確保滑壘時不會用到左手臂,我在跑壘時會用手抓著自己。」

大谷翔平也提到,「如果我能上場,那當然我會做好準備,在比賽中我沒有感到任何疼痛,我想專注再拿下一勝。」

