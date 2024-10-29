TPBL》國王明天戰夢想家 中場高爾夫遊戲洞口「寬達190公分」

新北國王主場活動。（新北國王提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕新北國王明天晚間7點迎戰福爾摩沙夢想家，適逢萬聖節，將舉辦「KINGS HALLOWEEN」主題日，邀請大小朋友一同來新莊主城堡觀賽之餘，也能沈浸於萬聖節氛圍中。

為了增添萬聖節氣氛，球團準備了多項驚喜活動。凡著萬聖節裝扮入場的球迷，皆可於Fans Club攤位領取100元現金抵用券。此外，還能參加中場活動「皇家高爾夫」，挑戰成功推桿進洞。第一位完成的球迷將獲得Molten全隊簽名球。為提高挑戰成功率，此次遊戲設計的洞口寬達190公分、高56公分，讓球迷在趣味中享有更高中獎機會。

請繼續往下閱讀...

當日新北國王啦啦隊QUEENS也將化身為萬聖節角色，於賽前現身場館周邊，與球迷互動拍照，並隨機發送糖果。球迷們可以體驗「不給糖就搗蛋」的節日氛圍，感受滿滿的萬聖節樂趣。

此外，現場也祭出票務回饋。C區將持續開放現場購票優惠，三人同行，一人免費的促銷方案。同時，新北市民、學生以及穿著新北國王服飾的球迷皆享有9折優惠。

新北國王透過「KINGS HALLOWEEN」主題日活動，不僅要為球迷帶來一場精彩的比賽，更讓大家沉浸於濃厚的萬聖節氛圍。10月主場賽事的最後一場，期望球迷們在主城堡共度一個難忘的「KINGS HALLOWEEN」。

新北國王主場活動。（新北國王提供）

新北國王主場活動。（新北國王提供）

新北國王主場活動。（新北國王提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法