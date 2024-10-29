12強》老大哥身分球場慶生 陳冠宇談加入國家隊心得

12強台灣隊今天舉行開訓典禮，聯盟特地準備蛋糕，要幫陳冠宇慶祝他的34歲生日。（記者廖振輝攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕12強台灣隊今天舉行開訓典禮，儀式過後，聯盟特地準備蛋糕，要幫陳冠宇慶祝他的34歲生日。陳冠宇許願，期許台灣隊好表現，帶大家一起前進東京複賽。

陳冠宇說，極少有機會在球場過生日，多虧有台灣隊，讓他體驗特別的生日。他笑說：「被cue到的時候嚇了一跳，腦袋一片空白，也是入選台灣隊，才有這麼特別經驗。」

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身為投手群老大哥，陳冠宇先是開玩笑說學弟不會講話，都叫他「最老的。」但陳冠宇也說：「其實選手都一樣，不管年紀大或小，大家在場上都有自己的本分。大家都打職棒很久，也面對過高低潮，不管結果好或壞都沒關係，本分問自己最清楚。」

回顧參與過的3屆12強，陳冠宇說，前兩屆他以旅外選手身分參與，對2019年印象最深，因為前一屆表現不如預期，讓他當年抱持很大覺悟，加上隊友們好表現，自己榮幸能參與過程。至於今年以中職身分再參賽，陳冠宇說：「聯盟很多後援投手成績在我之上，像小黑（吳俊偉）壓制力或陳冠偉的揮空率，其實都值得學習。看到許多選手的優點，抱持學習心態。」

這次能再跟郭俊麟同隊，也讓陳冠宇坦言很開心。陳冠宇說，他從橫濱轉隊羅德那年，也是郭俊麟加盟西武同一年，彼此認識許久，這次還有機會在9年後兩人都返台之後，再次一起打國家隊。

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