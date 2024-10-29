世界大賽》受傷的大谷傳「翔平之歌」給隊友 道奇老將笑：大家都很喜歡

大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽第3戰，道奇日本巨星大谷翔平今天帶著左肩半脫臼的傷勢上陣，單場3支0、跑回1分，選到1保送與挨1次觸身球，兩度上壘。道奇最後在客場以4比2擊敗洋基，系列賽取得3比0的聽牌優勢，再拿1勝就能奪冠。大谷在G2賽後還傳訊息給道奇全隊，表明會出賽G3，大谷賽後受訪說，不想因為自己缺陣而影響球隊士氣。

道奇強打馬恩西（Max Muncy）今受訪提到，當時球隊要搭機前，大谷傳訊息給全隊說他會沒事，會上場打球。馬恩西直言，「當大谷在打擊區的時候，總是一個威脅，這是很重要的事情。」

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道奇拿下G3，系列賽以3比0聽牌。（今日美國）

根據《洛杉磯時報》報導，道奇35歲老將羅哈斯（Miguel Rojas）說，當時自己在G2賽後時傳一條訊息給大谷，祈禱他一切順利。

大谷則是回傳一首歌給羅哈斯，這首是關於大谷的歌曲。羅哈斯笑說，「一位粉絲幫他寫了一首歌。」羅哈斯還在G3道奇全隊搭巴士前往洋基球場的路上，於車上播放這首歌曲，「每個人都很喜歡這首歌」。

「翔平是第一次有機會在季後賽打球的選手，如果在我們看到他做出一些特別的表現之前就受傷，那會非常可惜。」羅哈斯說，「他值得在先發名單中。」

大谷認為，不是每個人都是在最佳狀態下打球，「很多球員帶傷上陣。」大谷很感激自己受傷的是左肩而非右肩，他認為如果是右肩受傷，會讓擊球變得更加困難，「我認為這是不幸中的大幸。」

大谷翔平。（法新社）

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