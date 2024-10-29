世界大賽》洋基「怪力男」賣力衝本壘卻出局 教頭讚賞道奇守備

洋基強打史坦頓在本壘前被觸殺出局。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽第3戰，洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）在第4局衝本壘力拚球隊第1分，卻在本壘前被觸殺出局，澆熄條紋軍攻勢。洋基最後以2比4輸給道奇，系列賽陷入0比3的絕境。洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，要稱讚道奇左外野手T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）的傳球。

洋基4局下1出局後，史坦頓擊出左外野二壘安打。接著2出局後，洋基沃爾普（Anthony Volpe）擊出左外野一壘安打，史坦頓從二壘直奔本壘，T.赫南德茲接到球後迅速回傳至本壘給道奇捕手史密斯（Will Smith），讓腳程不快的史坦頓在本壘前被觸殺，該半局洋基的攻勢受阻。洋基打線直到第9局才靠維杜戈（Alex Verdugo）的兩分砲突破鴨蛋。

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洋基強打史坦頓。（今日美國）

布恩賽後受訪談到史坦頓的跑壘，當時球隊就是要挑戰T.赫南德茲，而且他是往右移動接球，「要給他稱讚，他的傳球非常棒，我想（史坦頓）在起跑和繞三壘時都不錯。」

史坦頓也談到第4局的衝本壘出局，他認為，「在那個狀況下，2出局，你得冒險一試，試著找些機會...這是一個很接近PLAY」。《紐約郵報》報導，史坦頓生涯多次受到腳傷困擾，也影響他的跑壘速度。

今年奪得美聯冠軍賽MVP的史坦頓，此戰3打數2安是洋基全隊最佳。首次體驗世界大賽舞台的史坦頓，前3戰合計13打數敲4安，有1轟、3打點，其打擊率3成03。

洋基強打史坦頓在本壘前被觸殺出局。（今日美國）

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