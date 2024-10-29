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12強》台灣隊的南韓假想敵 「郭彬」登上大螢幕「陪練」

2024/10/29 20:41

今年韓職勝投王郭彬被視為12強賽對台灣隊的先發人選，他的投球影片也在今天台北大巨蛋的大螢幕放送。（記者倪婉君攝）今年韓職勝投王郭彬被視為12強賽對台灣隊的先發人選，他的投球影片也在今天台北大巨蛋的大螢幕放送。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕12強台灣隊今天在台北大巨蛋舉行開訓典禮，不但28名球員和10名教練團首次全員到齊，在訓練過程中更放上首戰南韓隊的先發投手假想敵郭彬投球影片「陪練」，形成有趣景象。

台灣隊昨起在大巨蛋集訓，21歲的旅美投手林昱珉今天報到後也讓28人首次齊聚一堂，不但全員拍下大合照，更立刻進行精實訓練。儘管尚未正式宣布，但林昱珉有望成為台灣隊首戰對南韓的先發投手，他在去年杭州亞運也二度對南韓登板，預賽繳出6局無失分的優質內容，冠軍戰則是5局失2分，而今年在響尾蛇小聯盟升至3A層級，也讓台灣隊教練團對他的投球實力「升級」很有信心。

至於本季在斗山熊投出15勝的右投郭彬，則和三星獅王牌元兑仁並列今年韓職勝投王，而在元兑仁肩傷無緣參加12強後，郭彬則被台灣隊視為頭號假想敵。郭彬的投球影片今天就在大巨蛋放送，還有各球路對左、右打的使用比例，也在台灣隊打擊練習時「陪練」，而另一名牛棚左投郭道圭的影片穿插其中，投球型態和台灣隊王志煊類似，但球威更佳、準度稍差，都是情蒐團隊希望台灣隊打者提防的對象。

今年韓職勝投王郭彬被視為12強賽對台灣隊的先發投手人選，他的影片也在今天台北大巨蛋的大螢幕放送。（記者倪婉君攝）今年韓職勝投王郭彬被視為12強賽對台灣隊的先發投手人選，他的影片也在今天台北大巨蛋的大螢幕放送。（記者倪婉君攝）

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