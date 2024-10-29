世界大賽》開賽遇噓聲和怒罵... 道奇佛里曼用開轟讓洋基球迷安靜

道奇強打佛里曼。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽第3戰，道奇強打佛里曼（Freddie Freeman）今天首局擊出兩分砲，幫助道奇以4比2擊敗洋基，系列賽取得3比0的聽牌優勢。對於現場洋基球迷開賽的噓聲，佛里曼賽後則說，「我沒有聽到，現場太吵了。」

佛里曼在世界大賽G1擊出再見滿貫彈，G2也擊出一發陽春砲。根據《洛杉磯時報》報導，今天的世界大賽G3，佛里曼首打席站上打擊區前，現場洋基球迷除了噓聲伺候，右外野的洋基球迷還出現F開頭的字眼來怒罵，但佛里曼轟出右外野兩分彈後，就讓現場洋基球迷安靜下來。

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道奇三壘手馬恩西（Max Muncy）表示，「在第一局得分總是非常重要，無論用什麼方式做到。但Freddie用一發全壘打做到這點，真的讓我們士氣大振，並且立刻讓現場觀眾安靜下來。」

道奇強打佛里曼。（今日美國）

佛里曼成為自1958年的鮑爾（Hank Bauer）、2002年巨人名將邦茲（Barry Bonds）之後，大聯盟史上第3位能在世界大賽前三戰都開轟的選手。若加上2021年勇士時期的世界大賽G5、G6，佛里曼在世界大賽處於跨季連5場開轟。

佛里曼在一個星期之前，仍受到右腳踝傷勢影響，缺陣季後賽數場比賽，幸道奇仍晉級世界大賽，佛里曼也獲得約6天的休息時間。

佛里曼坦言，腳踝狀況比前兩輪季後賽的時候好很多，「那些休息日對我來說很重大，每一場比賽後，我的腳踝恢復狀況很好，不像國聯冠軍賽和國聯分區賽那樣糟糕。」

對於全場洋基球迷的噓聲伺候，佛里曼則說，「我什麼也沒聽到。」他表示，「我完全沒聽到，現場很吵，不可能聽得很清楚。我不認為他們會在（全壘打後）還在說。」

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