12強》「每一隊都想對」 陳柏清想成為「很好的選手」

台灣隊投手陳柏清。（記者廖振輝攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕26歲的台鋼雄鷹左投陳柏清生涯首次入選一級國際賽事國手，就有機會在12強賽扛下先發重任，他表示自己每一隊都想對，也期盼能用例行賽的心態去丟，「如果因為是國際賽事，就導致自己不知道在做些什麼，沒辦法成為一個很好的選手。」

陳柏清在去年底入選亞冠賽時，才是他成棒階段第1次的國際賽，如今他要登上更大的舞台，坦言心情當然會更緊張，但他愈要自己用平常心去面對，「我到國家隊報到之前，洪總也跟我說，不要想太多。」

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在今年第1個一軍球季，陳柏清以6勝10敗收尾，包括例行賽最後2場先發都奪勝投，其中9月28日更是他面對潘威倫引退賽繳出7局無失分，那場先發他的心情就保持得很平穩，「不會因為是嘟嘟學長的引退賽而綁手綁腳。」就跟他現在面對國際大賽要抱持的心情一樣。

陳柏清將在週六對捷克熱身賽先發，因為最後一場例行賽先發在10日結束後，已近3週未實戰，台灣隊總教練曾豪駒也希望他能藉由熱身賽找到比賽節奏和手感。台灣隊在12強預賽共有5場比賽，依序面對南韓、多明尼加、日本、澳洲和古巴，問陳柏清有沒有特別想面對的對手，他則說：「其實每一隊都想對，沒有特別設定對哪一隊。」畢竟能被選進來，他一心只想把最好的一面表現出來。

台灣隊投手陳柏清。（記者廖振輝攝）

台灣隊投手陳柏清。（記者廖振輝攝）

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