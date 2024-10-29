日職》橫濱斬斷軟銀日本大賽14連勝紀錄 系列賽扳回一城

橫濱王牌左投東克樹。（產經體育提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本大賽第3戰，橫濱王牌左投東克樹今天交出7局失1分好投，幫助橫濱在客場以4比1擊敗軟銀鷹，系列賽扳成1比2。軟銀也中斷在日本大賽14連勝的紀錄。

東克樹本季在例行賽先發26場，交出13勝4敗、防禦率2.16的成績。東克樹在高潮系列賽首輪第1戰面對阪神虎時，他在跑壘時受傷，直到日本大賽才歸隊。

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東克樹首局被敲3安，包含被軟銀強打近藤健介敲二壘安打失掉1分。東克樹的7局投球中都至少被對手敲1安，但他從第2局至第7局的投球都能化解危機，沒有再讓軟銀得到分數。

橫濱打線首局拿1分，剛入選世界棒球12強的日本隊的國手桑原將志，他在第5局敲超前陽春砲，橫濱強打筒香嘉智也敲高飛犧牲打，橫濱單局進帳2分。橫濱捕手戶柱恭孝在第8局敲帶有1分打點的二壘安打追加保險分。

總計東克樹主投7局被敲10安，失掉1分、賞4次三振。橫濱牛棚伊勢大夢、森原康平各1投1局無失分，守住戰果，為橫濱搶到1勝。

軟銀鷹洋投史都華（Carter Stewart Jr）先發4局失1分，第二任投手大津亮介僅投0.1局失2分（包含挨一發陽春砲）。杉山一樹投1局失1分。

軟銀輸球後，中斷從2018年G3、2019年、2020年、至今年前兩戰的日本大賽14連勝紀錄。這也是軟銀自2011年11月19日的日本大賽G6以來，再度於主場吞敗，讓軟銀中斷日本大賽主場16連勝紀錄。

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