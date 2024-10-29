12強》未能跟好友古林搭配固然可惜 戴培峰珍惜「可以挑戰自己的機會」

戴培峰。（記者廖振輝攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕富邦悍將捕手戴培峰原有機會繼去年亞冠賽後再和好友古林睿煬搭檔，但在古林因傷辭退12強賽後而無緣聚首，他坦言未能跟好友一起比賽確實有些可惜，「之前遇到的國際賽對手都是亞洲球隊，這次有古巴、多明尼加等強隊，就滿好的機會可以挑戰自己。」

戴培峰和古林在平鎮青棒就是並肩作戰的好搭檔，去年亞冠賽時兩人也攜手面對日本武士隊，在古林繳出6.2局失1分好投後，「戴捕」大讚好友：「是他投得好，能在這種大場面壓制強勁對手，真的不簡單。」

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原本12強台灣隊教練團也有意安排古林和戴培峰再次搭配，但古林因闊背肌輕微拉傷向國家隊辭退後而無法實現，對此戴培峰說：「沒有跟好朋友一起打，是有點可惜啦，但畢竟可以來這個球隊，我覺得就已經很開心，不管做什麼工作，就算是後補上去，也是很重要。」

戴培峰認為去年參加亞運、亞冠賽的強度也滿高，但這次更高，因為會遇上亞洲球隊以外的勁旅，「就把自己準備好，教練給的任務，就盡力去完成。」他認為捕手這個角色很特別，不管先發或後補，都會盡力把自己調整到最好。

談到旅美投手林昱珉，戴培峰表示去年亞運練習日時有接過他的球，正式比賽則由林家正上場蹲捕，「但我這次一樣會盡力觀察他們如何配球，如果有機會接到他的球，我也是要盡力幫忙他。」

戴培峰（左）。（記者廖振輝攝）

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