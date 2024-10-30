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世界大賽道奇3連勝聽牌 洋基只能等待奇蹟

2024/10/30 04:45

〔中央社〕美國職棒大聯盟世界大賽第4戰洋基在主場對道奇賽事，兩隊投打實力明顯有落差，道奇有機會提前封王。洋基隊長賈吉說：「我們已無路可退。」教頭布恩希望「神話出現，震驚世界」。

世界大賽兩聯盟冠軍隊伍7戰4勝封王，自1970年起，9支開賽後3連敗的球隊都在第4戰繳械，各界不看好連敗3場的洋基，能夠反轉球季將提前4天結束的劣勢。

連續3場繳了白卷的賈吉（Aaron Judge），意外在關鍵最後一哩世界大賽失去魔力；投手施密特（Clarke Schmidt）開賽見大谷翔平出場直掛免戰牌，4球保送一壘；教頭布恩（Aaron Boone）5度喊停賽程，牛棚投手出盡，賽事拖了超過3個小時，從球技到團隊士氣都顯示兩隊非同一層次的隊伍。

布恩在第3場賽後記者會中說：「準備好明天上陣，他是賈吉，希望能把握時機，把比賽找回來。」

對於洋基荒腔走板的表現，紐約球評與媒體已開砲，紐約時報（New York Times）旗下網站「運動員」（The Athletic）球評凱普納（Tyler Kepner）指出，洋基對道奇是大聯盟看世界大賽的最佳組合，不過賽事只有一個隊伍真的提槍上陣。

球評羅森塔爾（Ken Rosenthal）認為，世界大賽美夢已遠去，洋基與賈吉要出來面對。

另一方面，聽牌的道奇士氣旺盛，理應精銳盡出的世界大賽成了年輕投手練兵場。道奇救援投手哈德遜（Daniel Hudson）說，能夠出場為球隊貢獻是有趣的事，也許會派出3名、4名或5名投手，「大家都有機會」。

有評論指出，連續3場敲出全壘打的道奇功臣弗利曼（Freddie Freeman）應爭取未來列入國家棒球名人堂（Hall of Fame）。（編輯：洪啟原）1131030

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