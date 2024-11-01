世界大賽》大谷翔平臉色巨變！ 賽後慶祝一幕引日網友熱議（影音）

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊日籍球星大谷翔平在昨天隨著球隊一同擊敗洋基隊奪冠，旅美生涯第7年首次闖進季後賽就登頂，不過賽後他疑似拒絕富士電視台採訪的畫面引起熱議，在社群網站上吸引近3000萬次觀看。

富士電視台與大谷翔平的恩怨其來有自，在今年大谷翔平以10年7億美元加盟道奇隊後，各大日媒都派出大量人力採訪大谷翔平，然而日本電視台與富士電視台卻在今年因為在報導大谷翔平新買的豪宅時太過詳盡，甚至用空拍機進行拍攝，導致大谷相當不滿遭到封殺。儘管後續富士電視台有道歉，但誠意不夠的表現仍遭到網友撻伐。

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根據《女性自身》報導，日本無線電視（地上波）的大聯盟轉播是由電視台《NHK》與富士電視台輪流負責播放世界大賽與明星賽，今年由《NHK》負責明星賽，富士電視台負責世界大賽。

大谷翔平奪下世界大賽冠軍。（資料照，今日美國）

在世界大賽結束的慶祝活動時，《NHK BS》派出大谷翔平在日本火腿的前輩田中賢介採訪，在節目中也出現了大谷翔平受訪的畫面，隨後富士電視台雖然派出前巨人教練元木大介採訪到山本由伸，但卻始終採訪不到大谷翔平，後續《NHK BS》於香檳派對上再次採訪到大谷翔平，但富士電視台依舊沒有採訪大谷翔平的畫面。

該現象也引起網友熱烈討論，「富士電視台連日本大賽的轉播都被封殺了，花了那麼多心力在世界大賽，卻連大谷都沒有採訪？」該日本網友提到的事件是由於富士電視台在日本大賽時疑似播放世界大賽的精華，因此遭到NPB給拔證。「富士電視台獲得休息室的通行證，但還是沒有訪到大谷，反而是NHK訪到很多次。」、「山本都訪得到了，被大谷拒絕是因為跟拍事件？」

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