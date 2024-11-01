運動發展基金預算將協商 陳菁徽提案選手出國比賽費用不受盈餘限制

國民黨立委陳菁徽。（記者叢昌瑾攝）

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委陳菁徽今天在立法院國是論壇表示，世界棒球12強比賽本月將在台灣登場，而今年度的運動發展基金預算即將進入朝野協商，她將會提案反應跟監督的內容，包括要求政府依法支付選手國際賽事出場費，並且不受到需要盈餘的限制等。

陳菁徽表示，本周末在大巨蛋，中華隊要透過與捷克代表隊的交流賽來備戰，期待中華隊最終前進東京巨蛋的超級循環賽。

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陳菁徽表示，除提案要求政府依法支付選手國際賽事出場費，並且不受到需要盈餘的限制，還要推動擴大運動心理諮商業務，來服務並幫助選手保持最佳狀態。再來要推動更多的資源，去支持選手的工會能有力的營運。

陳菁徽表示，此外，運動發展基金也應該要被檢討，像是今年運彩盈餘分配的預算數達到56億，再比前一年多了11億，但增加的收入，政府卻對運動環境的投入仍然很摳門，譬如在「培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫」的專案費用上，也不過才比前一年度多130萬而已。

陳菁徽表示，再看到明年度的運彩盈餘分配預算數達到63.5億，對比今年又成長了7.5億，但對於「培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫（上述計畫）」的挹注增加，不過也就多了2000多萬而已，挹注增加的成長幅度與餘盈成長幅度不成比例，這也太說不過去了吧？

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