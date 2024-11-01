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NBA》溫班亞瑪又繳超狂數據攜手保羅 馬刺打爆爵士

2024/11/01 11:31

溫班亞瑪（左）。（今日美國）溫班亞瑪（左）。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天在猶他客場展現全能身手，再度寫下紀錄，率馬刺以106：88打爆爵士。

爵士在第一節靠著4顆三分球，取得30：19領先，不過爵士第二節投籃命中率嚴重下滑，溫班亞瑪也用單節9分帶隊，馬刺半場以47：53落後。易籃後，爵士手感持續冷冰冰，第三節只拿到14分，馬刺也把握機會打出反撲，並在第四節更是繼續把領先擴大，成功在客場打下勝利。

溫班亞瑪前一場對雷霆之戰，全場5次出手命中1球，拿6分、8籃板，不過今天遇開季4連敗的爵士，溫班亞瑪就打出全方位身手，繳出25分、9籃板、7助攻、5抄截及5阻攻，也是他生涯第二次單場「5x5」紀錄。

保羅（中）。（今日美國）保羅（中）。（今日美國）

值得一提的是，溫班亞瑪也是NBA史上第3位至少完成兩次「5x5」紀錄的球員，重點是他20歲，至於39歲老將保羅（Chris Paul）也攻下19分、7籃板、10助攻、2抄截，老少聯手賞給爵士開季5連敗。

爵士此仗投籃命中率不到40％，且三分球命中率更是只有21.9％，全隊得分最高是喬治（Keyonte George）15分，但他三分球9投1中，

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