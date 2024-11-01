中職》大巨蛋的比賽場次腰斬 蔣萬安：將確保符合場館使用目的

臺北市長蔣萬安。（記者田裕華攝）

〔記者楊心慧／台北報導〕中華職棒明年於台北大巨蛋場次相較今年近乎腰斬、僅剩20場，遠雄表示主因是明年4至5月北市府要舉辦世界壯年運動會，台北市議員陳賢蔚表示，台灣棒球的最高殿堂就是職業棒球，職棒都不能去打，還能安排什麼棒球賽去打？要求市長蔣萬安應儘速說明，更不能本末倒置以演唱會犧牲體育賽事。

蔣萬安今出席電器空調影音大展被媒體堵訪回應，體育局已會在最快時間邀集包括大巨蛋、遠雄以及中職、棒協協調，最重要大巨蛋體育場館是以舉辦體育賽事為主，這非常清楚，所以接下來也會召開檔期預審的會議，也確保大巨蛋要符合場館使用目的。

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陳賢蔚指出，明年中華職棒在大巨蛋的比賽場次僅剩下20場？賢蔚覺得真是太離譜、太誇張了！中華職棒例行賽一年總場次高達360場，今年共有38場安排於大巨蛋舉行，比例已是非常低，沒想到明年還可以更低？

陳賢蔚質疑，遠雄搬出北市府舉辦世壯運的理由，必須砍掉中華職棒比賽的時段，這是什麼奇怪邏輯？就算如他所述只有6、7、8、9等4個月可安排比賽，高達16週的時間哪來只能舉辦20場比賽的道理？

陳賢蔚說，在大巨蛋還沒開放舉辦演唱會前，市長蔣萬安口口聲聲大巨蛋就是要以體育為主、就是要打棒球比賽，結果，演唱會一解禁，職棒賽事馬上安排腰斬的戲碼，讓人合理懷疑，同時段被移作演唱會使用，真是可惡至極！

陳賢蔚批評，遠雄簡直是把棒球迷當塑膠看，還搬出市政府來墊背，蔣萬安難道事前毫無所知？默許遠雄這樣胡搞瞎搞嗎？

陳賢蔚要求蔣萬安儘速說明，不但世壯運的比賽期程要趕緊確認，釋放出大巨蛋更多時段提供給棒球比賽，也要嚴格檢視大巨蛋明年度的活動安排，是否有以體育、以棒球為優先對象，還是坐實我們先前所擔憂，本末倒置以演唱會為主，而犧牲了體育賽事。

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