全民運基隆市榮獲7金3銀5銅 14歲舞蹈運動首度奪金

全民運動會龍獅運動項目，基隆市代表隊獲得4面金牌。 （基隆市教育處提供）

〔記者翁聿煌／基隆報導〕基隆市今年度參加「全民運動會」選手及隊職員共計312人，參賽項目包括健力、輕艇水球、合球、滑輪溜冰、滾球、沙灘手球、柔術、原野射箭、運動舞蹈、民俗體育、太極拳、摔角、龍獅運動、慢速壘球、槌球、躲避球、劍道、健美及舞蹈運動等19項，基隆市代表隊共獲7金3銀5銅，共計38面獎牌。

基隆市榮獲7個金牌項目，分別為龍獅運動、舞蹈運動、健美及劍道等種類，其中龍獅運動就拿下4金（南獅組、北獅組）的優異表現，更令在場的裁判觀眾們紛紛鼓掌叫好，由師傅呂美吉率領的長興龍獅團，長期深耕基隆，早期徒弟多半來自弱勢家庭或是中輟生，呂美吉接收這些孩子，讓他們有個歸處，教他們武術、舞龍舞獅，讓這些孩子能在龍獅運動中找到自己舞台。

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健美選手高誌謙在上一屆參加男子組健美第一級獲金牌，這次比賽中再次蟬連冠軍，高誌謙表示，能代表基隆市在全民運中連續拿下2屆的金牌對自己而言是一項莫大的殊榮，他深知健美的每一步都需要不懈的毅力與承諾，這種毅力在比賽時讓他擁有超越自我的力量。

值得一提的是基隆市在全民運中首次奪金的舞蹈運動選手林嘉程仍在學，他在未滿14歲組單人單項競賽（狐步）的表現中，可圈可點，劍道代表隊則展現高昂鬥志及團隊精神，擊敗群雄脫穎而出，獲得劍道女子組團體得分賽冠軍，團體過關賽也獲得銀牌，健力男子組第一級基隆市選手游曜維，更以硬舉266公斤，破大會及全國紀錄。

全民運健力項目（男子組第一級），游曜維在硬舉266公斤-破大會及全國紀錄。（基隆市教育處提供）

全民運動會龍獅運動項目，基隆市代表隊獲得4面金牌。 （基隆市教育處提供）

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