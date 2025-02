NBA》4冠射手K湯達成「2500顆三分」壯舉！ 下個目標超越大嘴米勒

K.湯普森。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕4冠射手K.湯普森(Klay Thompson)本季離開勇士轉戰獨行俠,今日在與火箭之戰,達成生涯2500顆三分里程碑。

此役之前,K.湯普森生涯已累積2498顆三分球,今日上半場,他外線3投盡墨,未能輸出三分火力,獨行俠也以44:57陷入雙位數落後。

易籃後,K.湯普森在第三節外線出手2次都落空,不過到了末節終於找回手感,先在最後5分50秒時命中首顆三分,3分57秒時外線再度開張,幫助球隊縮小至4分差距,但獨行俠反撲還是功虧一簣,終場以102:108輸球。

K.湯普森成為史上第6位加入「2500顆三分」俱樂部的球員,下一個目標是超越「大嘴」米勒(Reggie Miller)的2560顆三分球。

K.湯普森今日攻下12分、1籃板,東契奇(Luka Doncic)29分、5籃板,厄文(Kyrie Irving)28分、7助攻。

火箭6人得分上雙,J.格林(Jalen Green)23分、12籃板,中鋒森根(Alperen Sengun)17分、12籃板。

2500 Threes for Klay in his career pic.twitter.com/pCXpGRZRaf