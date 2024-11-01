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NBA》4冠射手K湯達成「2500顆三分」壯舉！ 下個目標超越大嘴米勒

2024/11/01 13:21

K.湯普森。（法新社）K.湯普森。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕4冠射手K.湯普森（Klay Thompson）本季離開勇士轉戰獨行俠，今日在與火箭之戰，達成生涯2500顆三分里程碑。

此役之前，K.湯普森生涯已累積2498顆三分球，今日上半場，他外線3投盡墨，未能輸出三分火力，獨行俠也以44：57陷入雙位數落後。

易籃後，K.湯普森在第三節外線出手2次都落空，不過到了末節終於找回手感，先在最後5分50秒時命中首顆三分，3分57秒時外線再度開張，幫助球隊縮小至4分差距，但獨行俠反撲還是功虧一簣，終場以102：108輸球。

K.湯普森成為史上第6位加入「2500顆三分」俱樂部的球員，下一個目標是超越「大嘴」米勒（Reggie Miller）的2560顆三分球。

K.湯普森今日攻下12分、1籃板，東契奇（Luka Doncic）29分、5籃板，厄文（Kyrie Irving）28分、7助攻。

火箭6人得分上雙，J.格林（Jalen Green）23分、12籃板，中鋒森根（Alperen Sengun）17分、12籃板。

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