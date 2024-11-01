中職》北市體育局籲「莫忘初衷」 遠雄：絕對以體育賽事優先

王泓翔強調，台北大巨蛋設立就是為提升棒球環境，呼籲遠雄莫忘初衷，務必保障體育賽事比例。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕中華職棒明年於台北大巨蛋場次相較今年近乎腰斬，台北市體育局長王泓翔呼籲遠雄「莫忘初衷」，大巨蛋興建就是為了提升台灣棒球環境，這是該BOT案的精神，將嚴格督導。遠雄回應，大巨蛋檔期安排絕對以體育賽事優先，並依照投資執行計畫書中所訂50%以上比例安排檔期。

王泓翔今（11月1日）接受媒體聯訪表示，台北市政府態度不變，大巨蛋是體育場館，辦理活動應以體育賽事優先，也會要求遠雄公開運動賽事與非運動賽事的檔期比例，近期將邀集中職、棒協、遠雄，共同針對明年活動檔期展開協商，將嚴格要求以運動賽事優先。

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對於報載大巨蛋演唱會檔期已排到2026，王泓翔表示遠雄檔期安排屬於營運行為，體育局會尊重，但對於將對於運動賽事比例會嚴格要求，他呼籲遠雄莫忘大巨蛋建立的初衷，就是為了提升台灣的棒球，不可以忘記當時的承諾。近期會跟遠雄做討論，希望大巨蛋不管是包廂使用或是檔期等，都應該建立透明的制度。

王泓翔說，希望大巨蛋未來能建立與小巨蛋、台北市體育館相同制度，在前一年就能將相關檔期確認，當然檔期的使用跟登記的優先順序也有關係，未來不管中職、棒協、北市府乃至遠雄，在使用大巨蛋都應該及早作業、協調。

至於是否因為市府舉辦世壯運排擠中職賽程？王泓翔說，目前初步規劃1個月檔期，但還在進行最後精算中，希望盡量將時間釋出給中職，而世壯運也是繼世大運後台北是爭取大的最大規模大型國際綜合賽事，意義重大也盼大家支持。

遠雄強調，大巨蛋檔期安排絕對以體育賽事優先，並依照投資執行計畫書中所訂50%以上比例安排檔期；另也全力配合大型國際賽事安排，明年4月23日至5月28日檔期，場館支持台北市政府主辦世界壯年運動會使用。

遠雄表示與中職聯盟立場一致，同樣希望讓場地發揮最大效益，因此除了確定的例行賽之外，也另外保留了熱身賽、明星賽、以及季後賽的檔期，並同時和聯盟達成共識，有空餘檔期將優先開放中職賽事進駐，將持續溝通，配合修正調整。

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