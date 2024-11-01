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NBA》快艇新主場依舊輸球！布克轟40分帶太陽逆轉奪勝

2024/11/01 13:01

布克轟下40分率領太陽逆轉快艇。（今日美國）布克轟下40分率領太陽逆轉快艇。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕太陽今天克服上半場最多18分落後劣勢，在第三節神奇連續15投命中，最終以125：119逆轉快艇，布克（Devin Booker）奪下全隊最高40分，也讓快艇新主場迄今1勝難求。

太陽在上半場打得荒腔走板，只有杜蘭特（Kevin Durant）、布克比較正常，而快艇在哈登（James Harden）帶領下更是半場就有4人得分超過雙位數，快艇也以70：52領先太陽。

哈登上半場帶領快艇大幅領先太陽。（今日美國）哈登上半場帶領快艇大幅領先太陽。（今日美國）

只是，太陽在第三節前面15次出手都命中，包括布克的5投全進，太陽逐步縮小差距，並在第四節搶回領先，更一舉完成逆轉秀。

太陽獲勝第一功臣是布克，他上半場就有穩定演出，下半場更是持續搶分，攻下40分外帶8助攻、5籃板，杜蘭特18分進帳，歐尼爾（Royce O'Neale）挹注5顆三分球、拿到21分，末節剩44.3秒的底線三分彈，也幫助球隊穩定戰局，菜鳥R.鄧恩（Ryan Dunn）斬獲16分，諾基奇（Jusuf Nurkic）11分，瓊斯（Tyus Jones）7分、11助攻。

太陽菜鳥鄧恩（0號）表現不俗。（今日美國）太陽菜鳥鄧恩（0號）表現不俗。（今日美國）

快艇方面，今年斥資20億美元（約656億台幣）的新主場「Intuit Dome」啟用，迄今卻在新地盤都無法贏球，今天連上半場打完領先18分都能花光，哈登25分、13助攻、10籃板的大三元也白搭，祖巴克（Ivica Zubac）22分、12籃板，鮑威爾（Norman Powell）23分入袋。

快艇新主場「Intuit Dome」首勝尚未開張。（今日美國）快艇新主場「Intuit Dome」首勝尚未開張。（今日美國）

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