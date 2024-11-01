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MLB》50轟、50盜冠軍MVP絕無僅有！ 大谷翔平即將寫史詩壯舉

2024/11/01 14:12

大谷翔平預計將成為今年的國聯MVP。（資料照，今日美國）大谷翔平預計將成為今年的國聯MVP。（資料照，今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本巨星大谷翔平在今年度過一個不可思議的賽季，例行賽締造「50轟、50盜」紀錄，生涯第一次打季後賽就跟著道奇隊一起奪下世界大賽冠軍，而有極高機率拿下第三座例行賽MVP的他，也將再打破一項史無前例紀錄。

根據《OptaSTATS》紀錄指出，過去在單一賽季當中，曾有超過30位球員敲出50轟以上，有超過200位跑出單季50盜以上、超過150位球員拿下MVP、超過1500位球員拿下世界大賽冠軍，只要大谷翔平拿下MVP，那他就會成為史上第一位在單季全數辦到這些紀錄的球員，而在歷史上甚至沒有球員能夠在生涯全數辦到這些成就過。

大谷翔平在今年以指定打擊之姿打出54轟、59盜、130分打點，攻擊指數1.036，fWAR（勝利貢獻值）9.1的史詩級賽季，9.1fWAR已經寫下專職指定打擊的史上最高紀錄。若大谷順利奪下MVP，他將成為史上第一位拿下MVP的指定打擊。

大谷若拿下MVP也將會成為自羅賓森（Frank Robinson）後，史上第二位在國、美聯都拿下MVP的球員，更是史上第一位連續兩季在不同聯盟拿下MVP的球員。而目前大谷翔平正是本季國聯MVP呼聲最高的球員。

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