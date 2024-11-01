NBA》「穿著別隊球衣的字母哥...」 美媒暗示低迷公鹿的最慘狀況

瑞佛斯與亞德托昆波。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕密爾瓦基公鹿今年打出不佳的開季，在今天輸給灰熊隊後已經苦吞4連敗，《CBS Sports》記者萊特（Bill Reiter）便向公鹿迷直言，現在公鹿可能比看起來的還要更糟糕。

萊特在今日賽前所寫的文章中提到，在瑞佛斯（Doc Rivers）接下兵符後，包含季後賽只拿到20勝26敗，陣中老大哥米德爾頓（Khris Middleton）因傷持續缺陣，球隊的防守也不好，且在開季已經接連輸給公牛與籃網等隊，這兩支都不能算是東部強權的球隊。

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萊特更點出，對公鹿來說最糟糕的是什麼？那就是穿著別隊球衣的「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），一位高層指出：「如果在交易截止日前發生交易，不會讓我感到意外。」另一位西部高層說道：「各隊都在盤旋著，充滿希望地。」

甚至有一位東部高層提到，他已經聽說熱火與籃網是字母哥可能的去處。萊特認為，奧克拉荷馬雷霆隊也有能力競爭字母哥的加盟，他詢問一位東部高層加盟雷霆的可能性，該位高層回應：「我沒聽別人提過雷霆，不過如果你是密爾瓦基或許就會說：『我才不在乎你他媽想要什麼。如果你想要走，那我們要拿到我們所能獲得最好的回報。』而雷霆確實能夠給出很好的東西。」

另外一位熟悉公鹿高層的來源透露：「他們告訴我現在取決於Doc（瑞佛斯），他們會等20場然後看看Doc想要什麼。這聽起來是一團混亂。」

此外萊特也提到，字母哥先前的言論也為了自己的交易傳聞添加柴火，他在接受《The Athletic》勇士隨隊記者阿米克（Sam Amick）訪問時就曾說道，「你心裡是否曾有一種想法，那就是如果今年發展不好的話會怎樣？對，如果我們沒有贏下冠軍，我可能會被交易。這就是我們的業界狀況，這就是我們所在的世界，所有人皆然。」

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