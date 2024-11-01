世界大賽》佛里曼的一個眼神「勸退」道奇教頭 促成G5關鍵決策

崔南在關鍵時刻被羅伯斯續留場上，成為勝負關鍵之一。（資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕35歲道奇老將佛里曼不但以4轟、12打點拿下本屆世界大賽MVP，昨在第5戰8局下僅1分領先時，更是他的一個眼神「勸退」教頭羅伯斯，讓後援投手崔南續留場上解決危機，也讓羅伯斯在談到這個執教生涯的一大關鍵決策時表示：「這個功勞要給Freddie（佛里曼）。」

道奇昨在世界大賽第5戰以7：6擊敗洋基，以4勝1敗奪下隊史第8座世界大賽冠軍，除了5局上單局灌進5分扳平比分是關鍵，8局上1出局一、二壘有人讓崔南續投守住1分領先，也是一大關鍵。

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儘管羅伯斯在當時危機局面就走上投手丘確認崔南狀況，獲得對方表示自己可以應付後就退場，結果崔南成功讓史坦頓擊出飛球獲得第2個出局數，但外界不知道的是，羅伯斯當時本想再走上投手丘將這名36歲右投換下，不要讓他面對左打瑞佐。

羅伯斯向ESPN透露，但正當他想走出休息室換投時，眼角餘光瞄到佛里曼投射過來的一個眼神，「像是在跟我說，『嘿，讓他留在場上』。」於是，羅伯斯選擇相信選手，也讓當時用球數已接近40球的崔南續投，看著他用4顆球三振掉瑞佐，終場更以2.1局無失分成為道奇奪冠的勝利投手。

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