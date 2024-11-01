MLB》祝賀大谷翔平奪冠 恩師栗山英樹有新期許「不要就此滿足」

大谷翔平。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日前以4勝1敗之姿擊敗洋基，勇奪世界大賽冠軍，日籍二刀流球星大谷翔平轉隊首年就收下旅美7年來的首冠。對此，大谷恩師栗山英樹受訪表示，大谷讓更多人感受到棒球的魅力，非常感謝他，「謝謝你，大谷」。

栗山英樹是大谷翔平的恩師，曾與他在日職火腿和經典賽並肩作戰，大展鬼神二刀流，奪下2016年日本一冠軍，以及在2023年經典賽封王。對於大谷翔平在世界大賽成功奪冠圓夢，栗山英樹今天受訪表示，大谷讓更多人感受到棒球的魅力，非常感謝他，「謝謝你，大谷」。

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談到大谷翔平在左肩半脫臼的情況下仍帶傷打世界大賽，栗山英樹認為這就是大谷的風格，休息或不出賽的可能性完全是零，他就算雙手骨折都會想要上場。

栗山英樹說道，現在的大谷還沒有達到自己的期望，目前可不是說「真不錯」的時候，自己本來就認為大谷會成為世界一流的選手，連洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）曾稱讚他是「棒球界最優秀的選手」，這讓栗山感到十分欣慰，因為大谷的努力被看到了。

大谷翔平今年轉隊至道奇就繳出超狂表現，出賽159場以54轟、130分打點勇奪國聯雙冠王，更締造54轟、59盜締造史無前的紀錄。栗山英樹稱讚大谷本季的成績非常出色，不過自己仍期待他能再繳出更讓大家驚訝的表現，「我真心認為他絕對不會是一個停留在這樣數字上的選手。」

栗山英樹（右）和大谷翔平（左）。（資料照，美聯社）

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