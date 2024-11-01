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日職》歐力士總管盛讚完美 陳睦衡目標挑戰二刀流

2024/11/01 16:54

歐力士今天召開加盟記者會，陳睦衡目標挑戰在日職投打二刀流。（取自歐力士官網）歐力士今天召開加盟記者會，陳睦衡目標挑戰在日職投打二刀流。（取自歐力士官網）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕歐力士日前宣布簽下U18亞洲青棒錦標賽台灣隊王牌投手陳睦衡，今天召開加盟記者會，陳睦衡透露自己的目標，想要在日職挑戰投打二刀流。

陳睦衡在今年U18亞青賽最快飆到153公里，其中面對日本隊交出4局無失分的表現。陳睦衡共2場先發合計9.1局、送出9次三振，防禦率0，勇奪大會最佳先發投手獎、防禦率王和勝率王。

陳睦衡成為史上第4位加入歐力士的台灣選手，他今天在加盟記者會上先用簡單的日語自我介紹，陳睦衡談到加盟歐力士的契機時表示，當時有很多球隊爭取他的加盟，最終仍是選擇歐力士，因為他認為歐力士是一支非常好的球隊，高層更是親自飛到台灣，相當有誠意，所以決定加盟歐力士。

陳睦衡在青棒時期投打俱佳，被問及在日職挑戰二刀流的可能性，陳睦衡表示，首先自己要努力做好投手的角色，如果未來有機會的話，想要挑戰看看，他也非常欣賞大谷翔平，認為他是一名非常優秀的選手，能夠站在世界最高舞台上發光發熱，自己也想像他一樣努力實現目標。

歐力士總管福良福良淳一給予陳睦衡高評價，並計畫讓他參加秋訓，「陳睦衡不只球速快，變化球也很出色，守備能力也很強，各方面都很完美。」日媒推估陳睦衡的簽約金為7500萬日圓，年薪為600萬日圓。

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