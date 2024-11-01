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NBA》國王傳出隱憂！明星後衛福克斯自曝帶傷打球

2024/11/01 18:21

福克斯。（資料照，今日美國）福克斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心 ／綜合報導〕根據NBC SPORTS報導，今年26歲的國王明星後衛福克斯（De'Aaron Fox），向國王廣播解說員格羅德（Gary Gerould）透露，其左手手指飽受傷病問題，而這個困擾很有可能持續整個賽季。

國王在周三擊敗爵士後，晚上福克斯在《Sactown Sports 1140》的節目上表示：「從訓練營的第2天或第3天，我就開始包紮我的左手指，這會維持整個賽季，除非我們有一個月的休息時間，否則這問題將會持續存在。」

事實上，福克斯並不是第一次遭到類似情況。2022-2023年季後賽首輪，福克斯在對上勇士的比賽中，遭受左手食指撕脫性骨折，雖然福克斯最終在手指受傷的情況下仍打完7場系列賽，但在最後3場福克斯的表現明顯下滑，最終國王也在首輪止步。

福克斯當時在系列賽前4場繳出平均31.5分、6籃板、7助攻、2.5抄截、3失誤的好表現，但在最後3場比賽中，福克斯下滑至平均22分、4.7籃板、8助攻、5.3失誤，投籃命中率與三分球命中率也與前4場有明顯落差。

本賽季福克斯雖然遇到類似的傷病問題，但他並沒有像當年一樣，有一整個休賽季的時間來恢復傷勢。福克斯本賽季4場比賽，上場36分鐘，平均可拿到21.5分、4.5籃板、7.5助攻及1.5抄截。

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