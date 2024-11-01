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12強》張奕傳訊祝賀奪冠 山本由伸5分鐘就回訊息

2024/11/01 17:06

12強臺灣代表隊張奕。（記者陳志曲攝）12強臺灣代表隊張奕。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕道奇隊山本由伸攜手大谷翔平奪下世界大賽冠軍，過去跟他在歐力士時期同梯的前隊友張奕也傳訊祝賀，想不到山本由伸5分鐘回應，讓張奕欣慰笑說，「那麼多人在關注他，這麼快回我，代表我在他心中印象也滿很好的。」

山本由伸和張奕都在2016年日職選秀被歐力士相中，前者是第4指名，後者是育成選秀第1指名。張奕回憶，剛進職棒的山本是安靜的高中生，「我也很安靜，後來轉投手後，同梯都會去吃飯，慢慢熟悉大家的特質。」

山本由伸的「標槍訓練法」在台日都引起關注，不少投手都嘗試過，張奕也不例外，曾跟山本聊過，「其實過程中有很多小細節，如何從下肢連貫到上肢，不是靠蠻力。」後來張奕發現不適合自己，沒有繼續丟標槍，「那是山本的投球方式，我不是這樣投，但有嘗試過才知道好還是不好。」

張奕和山本由伸在歐力士的交情，建立在2人對工作的執著，有時2人在早上練習前會一起做強化核心的「腹式呼吸」，山本吹吸管，張奕吹氣球。直到現在，張奕每天也都會在練習前吹氣球。

山本由伸年僅26歲就收下世界12強、日本大賽、經典賽、奧運和世界大賽等5冠，張奕表示，山本由伸很有自己的想法，之前就很想要去道奇隊，後來真的去了，也能把自己的實力拿出來。

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