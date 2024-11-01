MLB》佛里曼萬聖節陪兒子上街討糖 網友狂讚「連當爸爸也是MVP」

佛里曼幫助道奇勇奪世界大賽冠軍，好表現榮獲世界大賽MVP的殊榮。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）在世界大賽繳出超神表現，助隊成功封王，並奪下世界大賽MVP的殊榮。佛里曼不僅是球場上的最有價值球員，更是孩子心目中的「MVP老爸」。

佛里曼在季後賽都是帶著腳踝傷勢出賽，奮戰精神讓隊友十分佩服，鬥志也感染了全隊，世界大賽首戰敲出再見逆轉滿貫砲，助隊取得關鍵一勝，連續4戰開轟，第5戰敲出帶有2分打點的關鍵安打，延續球隊反撲氣勢，最終道奇也上演世界大賽最狂逆轉勝，從0：5的劣勢扭轉至7：6贏球，道奇勇奪隊史第8座世界大賽冠軍。

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佛里曼在本屆世界大賽出戰5場，合計20打數敲6安、包括4轟，狂掃12分打點，跑回5分，選到2保送，打擊率0.300、OPS高達1.364，毫無懸念奪下世界大賽MVP。

佛里曼沒有沉浸在世界大賽奪冠的喜悅太久，封王隔日馬上與家人共度萬聖節，妻子雀兒喜（Chelsea Freeman）今天在個人Instagram貼文PO出佛里曼帶著子上街討糖的照片和影片，並寫下：「前一晚你贏了世界大賽冠軍，隔天晚上就已經在陪孩子們上街要糖過萬聖節。」，3名兒子分別扮成復仇者聯盟的鋼鐵人、蜘蛛人和綠巨人浩克。

網友盛讚佛里曼不僅是世界大賽MVP，也是爸爸中的MVP，還有人認為他是現實生活中超級英雄，許多網友也在貼文底下留言寫道：「世界上最好的爸爸」、「太令人感動了」、「真是一個偉大的父親」。

佛里曼非常珍惜與家人相處的時間，今年季中曾發生3歲小兒子Maximus罹患罕見的格林-巴利症候群住院，他也因此暫時離開球隊，返回洛杉磯照顧愛兒，所幸小兒子成功出院。道奇全隊當時也穿上胸前寫下「#MaxStrong」標語的衣服，為佛里曼的兒子加油打氣。

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