中職》明年大巨蛋場次腰斬 聯盟再次表達立場

台北大巨蛋。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職昨天召開領隊視訊會議，討論明年賽程安排和大巨蛋比賽場次，根據遠雄版本，明年只提供開幕戰2場與6個例行賽週末檔期，合計20場次，相較於今年例行賽檔期38場次幾乎腰斬，聯盟和6球團都難以接受。

明年中職例行賽大巨蛋場次縮水話題，今天持續發酵，聯盟表示，球團期待大巨蛋場次更多一點，聯盟就是積極協助處理，目前就等中職、棒協、北市府和遠雄四方會議開會協調，暫無時間表，也不確定能否爭取到更多大巨蛋場次。

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聯盟指出，9月即提出演唱會和棒球賽兼具的方式，遠雄先給中職多少大巨蛋場次，在賽程上可以平均調配，例如每個月排兩週賽程，對於演唱會比較好安排執行。

聯盟進一步解釋，再提出建議後，遠雄開始安排，兩週前回報開幕戰以外，例行賽有6週、總計20場，第一時間就覺得太少了，怎麼差這麼多，近期在領隊會議提出來報告，大家當然不能接受，所以才會在昨天對外發出新聞稿，呼籲以棒球賽優先。

聯盟強調，了解世壯運是國家的活動，站在聯盟和球團立場，還是希望繼續協調，例如世壯運前後，或下半季有沒有機會再多安排例行賽賽程。

不僅大巨蛋受到影響，包含世壯運使用新莊與天母球場都牽動例行賽場地的安排，聯盟表示，現階段還不清楚世壯運賽程，在此之前中職賽程會先出來，可能要配合世壯運進行滾動式調整。

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