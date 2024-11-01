晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平父親恭賀奪冠 笑稱傳LINE訊息被兒子無視

2024/11/01 19:03

大谷翔平。（今日美國）大谷翔平。（今日美國）

〔中央社〕洛杉磯道奇隊贏得美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽冠軍，日籍球星大谷翔平的父親大谷徹在日本媒體投書恭賀兒子，也幽默表示有傳LINE訊息給大谷說「我來看比賽了」，但那條訊息至今未讀取，「也許是傳錯對象了吧...。」

62歲的大谷徹曾是三菱重工橫濱社會人球隊的選手，也擔任過大谷翔平少年棒球隊的教練，在他的棒球之路上扮演重要角色。

大谷徹在Sponichi Annex刊出的文章中說，「翔平，恭喜你贏得了世界大賽，你從小就開始打棒球，能夠在有這麼多優秀選手齊聚的大聯盟中比賽，真的是一件很幸福的事情。雖然在第2戰傷了左肩，但能夠堅持到最後真的非常好。作為父親，我也感到非常欣慰。」

他說，「我和妻子、女兒還有孫子一起在道奇球場觀看了第1、2戰。不僅球場內坐滿，球場外也有許多球迷，讓我非常驚訝。看到他們發出比例行賽時更大的歡呼聲，我感到非常驕傲。」

他還說，第2戰的第7局，看到大谷嘗試盜壘時傷到左肩的那一幕，因為距離較遠，一剛開始看不太清楚，後來通過轉播畫面確認了。因為手腕和腳的傷比較常見，肩膀的半脫臼比較罕見，他也感到很驚訝。

大谷徹說，翔平剛開始打棒球的時候，他常告訴翔平，「滑壘容易受傷，要特別小心。」原本他就打算在第2戰之後回日本，看到大谷翔平受傷，讓他多少有點沮喪。不過，即使球隊再強，也不是每年都能打進世界大賽，能夠在現場看到翔平的表現，真的非常高興。「不過，我傳LINE說，『我來看比賽了』，那條訊息至今未讀，也許是傳錯對象了吧...。」

大谷徹表示，自從松井秀喜在2009年獲得MVP以來，洋基隊時隔15年再次打進世界大賽。當年翔平只有15歲，是2人一起練習棒球的那個時期，當時他不認為翔平是像松井那樣的長距離打者，也不像是長（山鳥）茂雄或是王貞治。

他表示，所以他常常告訴翔平，「要以（鈴木）一朗為目標」，他自己理想中的打者是那種既能打擊又能跑壘，能多打二壘安打的選手。然而，「實際上我不知道翔平怎麼想的。他似乎沒有憧憬特定的選手。」

大谷徹最後寫下一名父親對兒子的期許，「最希望的就是他今後能夠注意身體，避免受傷，繼續加油。明年將在日本打開幕戰，同時也要回歸投手位置。雖然不知道能夠走多遠、堅持多久，但希望他能不留遺憾地打棒球。加油，翔平！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中