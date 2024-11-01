中職》自由市場投手最大咖 陳韻文還在「討論中」

陳韻文。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中職聯盟前天公布今年共有32名球員符合自由球員（FA）資格，其中更有多達23名薪資排名全隊前12高的A級球員，而在這些「A咖」中統一獅陳韻文當屬最大咖投手，且已有球隊在等待他行使，只是這位中職救援王仍跟家人及經紀公司討論中，尚未做出決定。

今年符合FA資格的A級球員中，正值當打之年的打者陳子豪、詹子賢皆已表態會行使權利，而投手最受注目的則為陳韻文動向，據悉若他行使已有球隊確定會開價搶人。獅隊是在2022年季前和陳韻文簽下一紙平均月薪為55萬的3年合約，領隊蘇泰安也表示會再開出複數年合約留人，據悉陳韻文今年月薪為60萬，若行使FA的全額轉隊費則為900萬。

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28歲的陳韻文是2014年季中選秀獲獅隊第1指名，當時以刷新應屆高中畢業球員的505萬簽約金加盟，儘管後來紀錄被刷新，仍反映出他的價值，目前生涯累計154次救援成功，更是中職紀錄。

由於符合FA資格球員在公告後隔天7個工作日內決定是否行使，原本期限應是下週五，但昨颱風天停班停課，期限順延至11日，因此陳韻文還有時間可以思考，所屬展逸經紀公司表示：「目前在討論中，還沒有任何決定。」

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