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棒球》總統賴清德接見捷克棒球隊 敬佩球員具多項「斜槓」身分

2024/11/01 19:23

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今（1）日下午接見「捷克國家棒球代表隊」，感謝捷克對台灣的支持。該代表隊來台進行兩場交流賽，不僅切磋球技，也增進台灣與捷克友好關係。並指出，捷克是台灣在歐洲的重要民主盟友，今年6月「捷克中心台北」成立，更代表兩國持續深化夥伴關係，相信未來在文化等各領域都會有更豐碩成果。

賴清德表示，「世界12強棒球賽」即將在11月10日開打，其中B組預賽就在台灣舉行。他要感謝中華職棒大聯盟蔡其昌會長邀請捷克國家棒球代表隊，來台進行兩場交流賽，不僅切磋球技，也增進臺灣與捷克友好關係。

總統說，他身為資深棒球迷，很高興可以在總統府迎接捷克國家棒球代表隊，有很多球員都是「斜槓」身分，本身有其他正職工作，包括消防員、老師、醫師、財務分析師、房地產經紀人等。大家憑藉對棒球的熱情，讓捷克棒球實力達到世界排名第15、歐洲前3名；甚至在去年「世界棒球經典賽」逆轉擊敗中國，拿下隊史經典賽首勝，實在令人敬佩，該場球賽非常精彩，台灣球迷看了也非常高興。

他指出，捷克是台灣在歐洲的重要民主盟友，今天捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）也在現場，他要特別感謝捷克對台灣的支持。3年前COVID-19期間，捷克慷慨捐贈台灣3萬劑疫苗，今年花蓮震災，捷克也捐贈15萬美元協助災後重建工作，他要代表台灣人民表達由衷謝忱。

賴總統提到，今年6月「捷克中心台北」成立，更代表台灣與捷克持續深化夥伴關係，相信未來在文化等各領域都會有更豐碩成果。他最後祝福捷克國家棒球代表隊旅程愉快、收穫滿滿，也祝福明、後天台捷交流賽有很好的表現、打出最精采的好球。

總統賴清德今在總統府接見捷克國家隊，還開心玩起自拍。（中職提供）總統賴清德今在總統府接見捷克國家隊，還開心玩起自拍。（中職提供）

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