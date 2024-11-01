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NBA》庫明加下放板凳 D.格林：這完全是小題大作

2024/11/01 21:14

D.格林（左）、庫明加（右）。（資料照，美聯社）D.格林（左）、庫明加（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心 ／綜合報導〕今年34歲的勇士隊球星D.格林（Draymond Green），對於庫明加（Jonathan Kuminga）被下放置「板凳」此事，表達出強烈的看法。根據NBC SPORTS報導，D.格林認為此事件的爭議被過度渲染且被媒體誇大，並在「The Draymond Green Show」解釋了庫明加被調至板凳席的原因，以及為何這不是件大事。

D.格林表示：「這百分之百是被誇大了，這就是為什麼你看到庫明加每次上場都會全力以赴，帶著那種我們需要的能量進入比賽。這完全是過度反應，因為現實是陣容會隨著情況變動，在柯瑞（Stephen Curry）缺席的情況下，我們需要在其他位置增加投射能力，因此，希爾德（Buddy Hield）、穆迪（Moses Moody）才會拉上先發，我們需要這些射手來拉開場上的空間。」另外，這不是庫明加首次捲入替補爭議，上賽季，庫明加也曾因上場時間與柯爾發生爭執，在比賽關鍵時刻，被冰在冷板凳上。

本賽季的勇士在陣容深度充足的情況下，勇士隊主帥柯爾（Steve Kerr）一直在嘗試不同的先發陣容，開季4勝1敗的佳績讓勇士暫時位居聯盟第3的位置，勇士隊仰賴庫明加在籃下的進攻能力，今年22歲的他，在近期的替補出場中相當亮眼，甚至柯爾更直接向球隊喊話:「我非常有信心庫明加會為我們帶來巨大的影響。」在接下來的比賽，柯爾預計還會繼續調整陣容，無論庫明加是否為先發球員，他都是球隊重要的成員，D.格林和其他隊員也都清楚他在場上的重要性。

近2場庫明加從替補出發，平均上場27.5分鐘，能繳出16.5分、3.5籃板、2.5助攻，1.5抄截的高效表現，但本賽季三分球每場出手2.6次的情況下，命中率僅15.4％。

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