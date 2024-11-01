晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》百萬象迷齊聚臺中！兄弟11月9日封王遊行路線出爐

2024/11/01 19:42

11月9日中信兄弟將在台中舉行封王遊行。（中信兄弟提供）11月9日中信兄弟將在台中舉行封王遊行。（中信兄弟提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕慶祝中信兄弟拿下中華職棒35年「年度總冠軍」，團隊在近4年拿下3座總冠軍，此次中信兄弟更是取得隊史第10座的冠軍獎盃！中信兄弟球團與臺中市政府攜手合作，將於11月9日舉辦「中信兄弟封王遊行感謝祭」，以「市政公園」為首站，終點將回到「英雄谷」臺中洲際棒球場，沿途「不停靠」慢速行進，讓球員們向市民揮手致意，球迷也可一睹風采，邀請大家一起為中信兄弟慶賀。

今年球季開賽前，市長盧秀燕特地前往臺中洲際球場，視察全新落成的球員休息室，也為中信兄弟加油打氣！在今年總冠軍系列戰，盧市長也在系列戰G5來到臺中洲際棒球場，穿著球衣與球迷朋友一起在現場應援，為中信兄弟加油，並與滿場2萬名球迷拋下黃彩帶，見證中信兄弟奪冠時刻！賽後，市長盧秀燕也再次特別指示運動局積極推展並啟動籌辦機制，進行各項協調工作，由運動局統籌結合警察局、交通局、建設局、環保局、新聞局以及臺中捷運等機關鼎力相助。

11月9日中信兄弟將在台中舉行封王遊行。（中信兄弟提供）11月9日中信兄弟將在台中舉行封王遊行。（中信兄弟提供）

中信兄弟球團表示，11月9日將於臺中市政府旁的「市政公園」為首站，榮耀開場！預計11時出發，路線為市政公園府會園道、市政北五路、惠中路一段、青海路二段、文心路三段（文華高中）、文心路二段、崇德路三段（中國信託銀行洲際分行）、崇德十九路、四平路，並回到終點臺中洲際棒球場，迎接冠軍兄弟們回到「英雄谷」！接著在下午1點起，中信兄弟球員、Passion Sisters將會來到球場中，與會員球迷們一起玩遊戲、齊心闖關，拿好禮！感謝球迷們一整年的加油應援，感謝祭分組對抗賽及簽名會活動資訊球團也將會另外公告。

中信兄弟球團也提醒球迷朋友，考量參與遊行車隊的人車安全，球迷們務必注意安全，勿緊跟車隊，也勿穿越封王遊行車隊，維護自身與他人人車安全。沿線部分路段於遊行期間將進行交通管制，請民眾配合交警指揮通行或提前改道，如有不便請見諒。

11月9日中信兄弟將在台中舉行封王遊行。（中信兄弟提供）11月9日中信兄弟將在台中舉行封王遊行。（中信兄弟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中