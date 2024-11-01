中職》百萬象迷齊聚臺中！兄弟11月9日封王遊行路線出爐

11月9日中信兄弟將在台中舉行封王遊行。（中信兄弟提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕慶祝中信兄弟拿下中華職棒35年「年度總冠軍」，團隊在近4年拿下3座總冠軍，此次中信兄弟更是取得隊史第10座的冠軍獎盃！中信兄弟球團與臺中市政府攜手合作，將於11月9日舉辦「中信兄弟封王遊行感謝祭」，以「市政公園」為首站，終點將回到「英雄谷」臺中洲際棒球場，沿途「不停靠」慢速行進，讓球員們向市民揮手致意，球迷也可一睹風采，邀請大家一起為中信兄弟慶賀。

今年球季開賽前，市長盧秀燕特地前往臺中洲際球場，視察全新落成的球員休息室，也為中信兄弟加油打氣！在今年總冠軍系列戰，盧市長也在系列戰G5來到臺中洲際棒球場，穿著球衣與球迷朋友一起在現場應援，為中信兄弟加油，並與滿場2萬名球迷拋下黃彩帶，見證中信兄弟奪冠時刻！賽後，市長盧秀燕也再次特別指示運動局積極推展並啟動籌辦機制，進行各項協調工作，由運動局統籌結合警察局、交通局、建設局、環保局、新聞局以及臺中捷運等機關鼎力相助。

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11月9日中信兄弟將在台中舉行封王遊行。（中信兄弟提供）

中信兄弟球團表示，11月9日將於臺中市政府旁的「市政公園」為首站，榮耀開場！預計11時出發，路線為市政公園府會園道、市政北五路、惠中路一段、青海路二段、文心路三段（文華高中）、文心路二段、崇德路三段（中國信託銀行洲際分行）、崇德十九路、四平路，並回到終點臺中洲際棒球場，迎接冠軍兄弟們回到「英雄谷」！接著在下午1點起，中信兄弟球員、Passion Sisters將會來到球場中，與會員球迷們一起玩遊戲、齊心闖關，拿好禮！感謝球迷們一整年的加油應援，感謝祭分組對抗賽及簽名會活動資訊球團也將會另外公告。

中信兄弟球團也提醒球迷朋友，考量參與遊行車隊的人車安全，球迷們務必注意安全，勿緊跟車隊，也勿穿越封王遊行車隊，維護自身與他人人車安全。沿線部分路段於遊行期間將進行交通管制，請民眾配合交警指揮通行或提前改道，如有不便請見諒。

11月9日中信兄弟將在台中舉行封王遊行。（中信兄弟提供）

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