晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

12強》大谷奪世界大賽冠軍 曾三振他的捷克投手覺得好光榮

2024/11/01 20:15

捷克投手薩托利亞。（記者陳志曲攝）捷克投手薩托利亞。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕世界12強賽台灣隊將與捷克進行兩場交流賽，明天下午5點首戰在台北大巨蛋開打，本業是電子工程師的捷克投手薩托利亞（Ondrej Satoria），去年經典賽對日本先發3局被敲5安失3分吞下敗投，但只花3球讓大谷翔平揮空遭三振而聲名大噪，他可望在台捷交流賽亮相。

薩托利亞表示，當時他是用變速球三振大谷，比賽結束有再去看重播畫面，如今大谷加盟道奇並贏得世界大賽冠軍，「替他感到開心，這也讓我曾經三振大谷的這項成就顯得更了不起。」

捷克球員多半都有正職工作，打棒球只是興趣，薩托利亞本業是電子工程師，他說，捷克棒球聯賽在9月初結束，球員休息2、3個禮拜再投入訓練，每週集訓4、5天，備戰這次來亞洲對台灣和日本的交流賽。

薩托利亞透露，原本計畫和隊友爬象山，但來台遇到強颱只好作罷，他不曾經歷這樣大的風雨，從飯店窗外看出去感覺有點恐怖。

去年經典賽捷克打敗中國，拿下WBC隊史首勝，薩托利亞表示，去年經典賽結束，感覺到捷克球發展的愈來愈好，更多小朋友願意投入棒球運動，希望未來捷克棒球也能邁向職業化。

去年捷克在東京巨蛋打經典賽，這次來到大巨蛋，他認為，大巨蛋球場比較新，草皮比較軟，天井也比較高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中