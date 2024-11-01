12強》大谷奪世界大賽冠軍 曾三振他的捷克投手覺得好光榮

捷克投手薩托利亞。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕世界12強賽台灣隊將與捷克進行兩場交流賽，明天下午5點首戰在台北大巨蛋開打，本業是電子工程師的捷克投手薩托利亞（Ondrej Satoria），去年經典賽對日本先發3局被敲5安失3分吞下敗投，但只花3球讓大谷翔平揮空遭三振而聲名大噪，他可望在台捷交流賽亮相。

薩托利亞表示，當時他是用變速球三振大谷，比賽結束有再去看重播畫面，如今大谷加盟道奇並贏得世界大賽冠軍，「替他感到開心，這也讓我曾經三振大谷的這項成就顯得更了不起。」

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捷克球員多半都有正職工作，打棒球只是興趣，薩托利亞本業是電子工程師，他說，捷克棒球聯賽在9月初結束，球員休息2、3個禮拜再投入訓練，每週集訓4、5天，備戰這次來亞洲對台灣和日本的交流賽。

薩托利亞透露，原本計畫和隊友爬象山，但來台遇到強颱只好作罷，他不曾經歷這樣大的風雨，從飯店窗外看出去感覺有點恐怖。

去年經典賽捷克打敗中國，拿下WBC隊史首勝，薩托利亞表示，去年經典賽結束，感覺到捷克球發展的愈來愈好，更多小朋友願意投入棒球運動，希望未來捷克棒球也能邁向職業化。

去年捷克在東京巨蛋打經典賽，這次來到大巨蛋，他認為，大巨蛋球場比較新，草皮比較軟，天井也比較高。

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