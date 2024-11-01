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12強》捷克教頭本業是醫生 一席談話激勵人心

2024/11/01 20:26

捷克隊總教練哈丁。（記者陳志曲攝）捷克隊總教練哈丁。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕捷克國家隊這次來台與12強賽台灣隊進行兩場交流賽，結束後將飛往日本，11月9、10日將在名古屋巨蛋與日本武士隊展開兩場交流賽。

捷克總教練哈丁（Pavel Chadim）表示，此次亞洲行主要目標是希望幫助台灣和日本備戰，做好準備迎戰12強賽，扮演好隊手的角色，捷克世界棒球排名第14名，希望未來也能擠進世界前12強之列參賽，透過這次交流賽精進選手球技。

康芮颱風來襲，捷克隊昨天順利搭機抵台，今天先後到台北101參訪，並與總統賴清德開心自拍合照，哈丁說，搭機來台過程有驚無險，有球員從美國前來會合，因此延遲了12小時，颱風或許不歡迎我們，但台灣人很歡迎，賴總統非常熱情，他感到十分開心。

去年經典賽捷克在東京巨蛋扳倒中國，拿下歷史性首勝，更因球員兼職打球身分掀起許多話題，哈丁本業就是神經科醫生，他說，自己是醫生，也是三個孩子的爸，非常熱愛棒球，球員狀況跟他一樣，大家願意換很多時間在棒球運動，「他們不是單純的業餘球員，只是沒有領很多薪水的棒球選手。」

捷克球員多半來自歐洲本土，哈丁坦言，這並不是一件容易的事情，很高興去年經典賽選手有勇氣面對這樣的大舞台，希望對捷克本土棒球發展能有更多助益。

捷克隊大合照。（記者陳志曲攝）捷克隊大合照。（記者陳志曲攝）

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