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網球》前四回年終賽女雙都爭冠！謝淑薇週六利雅德再出擊

2024/11/01 21:40

謝淑薇（右）。（資料照，法新社）謝淑薇（右）。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年WTA年終總決賽首度移師利雅德，前四回女雙都爭冠的「台灣一姊」謝淑薇，再度與比利時老搭檔梅騰絲（Elise Mertens）合作，台灣時間週六晚間約8點半小組賽率先登場，第3種子「台比聯軍」首戰第6種子美國梅莉查爾（NicoleMelichar-Martinez）／澳洲佩雷絲（Ellen Perez），爭取開胡並朝著小薇第二冠邁進。

女網年終賽雙打限定職業排行前8組合角逐，本屆總獎金高達1525萬美元（約4.9億台幣）。預賽綠組競爭非常激烈，謝淑薇／梅騰絲為今年澳洲公開賽冠軍，首戰梅莉查爾／佩雷絲之後，另外兩組對手也都是今年大滿貫女雙贏家，包括溫布頓錦標賽掄元的美國湯森（TaylorTownsend）／捷克西妮亞可娃（Katerina Siniakova）、美國公開賽攻頂的烏克蘭琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）／拉脫維亞歐絲塔潘珂（Jelena Ostapenko）。

年終賽經驗豐富的謝淑薇，過去2013年、2014年、2019年和2021年四度參戰，不但全部殺入冠軍賽，9年前更攜手中國彭帥封后，上回小薇也與梅騰絲拿到亞軍，目前握有一冠三亞，今年第五回角逐，這位「百搭天后」得先爭取分組前二晉級4強，然後再接再厲力拚職業生涯第二座年終賽金盃。

台將本屆共有兩人角逐這項女網季末封關大戰， 詹皓晴／俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）抽到白組，「台俄聯軍」對手包括加拿大達布洛絲姬（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）、義大利艾拉妮（Sara Errani）／保莉妮（Jasmine Paolini）以及美國多海德（Caroline Dolehide）／柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）。

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