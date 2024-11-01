世界大賽》「奇基大戰」收視率亮眼 平均收視數創近7年新高

洛杉磯道奇勇奪2024世界大賽冠軍。（資料照，今日美國）

〔體育中心／ 綜合報導〕洛杉磯道奇在本屆世界大賽以4勝1敗擊敗紐約洋基，勇奪隊史第8冠。根據《Nielsen Media Research》的數據統計，本屆世界大賽5場系列賽平均收視人數達到1580萬，這個數字比去年增長了67%。

道奇與洋基的世界大賽對決創下了自2015年以來，5場系列賽最大的收視率，當年平均有1450萬名觀眾收看皇家對上大都會的比賽，這也是自2017年太空人擊敗道奇以來，收視率最高的世界大賽。洛杉磯與紐約是兩個擁有最大電視市場的球隊，而大谷翔平與「法官」賈吉（Aaron Judge）也是收視率的一大保證，因此這讓轉播的福斯電視台從中受益不少。

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道奇在世界大賽第5戰封王，全國平均有1860萬名觀眾收看，成為2017年道奇與太空人世界大賽以來，在福斯電視台歷史中排名第5高；在洛杉磯，有21.1%的電視家庭收看這場比賽，在紐約也有14.8%。而第4戰的平均收視數為1630萬，這是自2019年以來收視率最高的世界大賽。此外，這場比賽的收視表現遠超去年德州遊騎兵的封王賽事。去年遊騎兵以4比1擊敗亞利桑那響尾蛇奪冠，平均收視人數僅911萬人觀看，創下歷史新低。

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