MLB》大谷翔平奪冠再拿MVP將創神壯舉 道奇總裁：這一冠鞏固傳奇地位

大谷翔平。（資料照，法新社）





田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平本季再度繳出史詩級賽季，以54轟、59盜創下前所未見的「50轟、50盜」的偉業，轉隊首年就奪下世界大賽冠軍，成功圓夢，同時今年也有望奪下生涯第3座年度MVP大獎。棒球營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）盛讚是「史上最偉大球員」。

大谷翔平休賽季以10年7億美元的鉅約加盟道奇，轉隊首年表現亮眼，繳出54轟、59盜、197安、130分打點和打擊率3成10的驚人成績，勇奪全壘打和打點的國聯打擊雙冠王殊榮，他也成為大聯盟史上首位連續2年分別在美聯和國聯都拿下全壘打王的球員。

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大谷翔平是本季國聯年度MVP的熱門人選，有望成為史上第一位以指定打擊奪下MVP的球員，也有機會成為自名人堂球星、586轟重砲羅賓森（Frank Robinson）之後，史上第2位在兩聯盟都獲選MVP的球員，羅賓森曾在1961年效力紅人和1966年金鶯時期分別贏得國聯及美聯的MVP，大谷若是連續兩年在不同聯盟獲得年度MVP殊榮，將會是史上第一人。

大谷翔平奪冠後若是再拿下年度MVP的話，他將成為史上第9位同時擁有世界大賽冠軍和3座MVP的球員。對此，道奇棒球營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）日前受訪時盛讚大谷無庸置疑是史上最偉大的球員，這一冠將鞏固他在棒球界的傳奇地位。

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