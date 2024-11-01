12強》被視為南韓「王牌」 台灣隊的假想敵郭彬今對古巴2局無失分

郭彬。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕12強南韓國家隊今在高尺巨蛋對古巴熱身賽以2：0贏球，擔任先發投手的郭彬用16球投2局被敲1安無失分，和7名投手合力封鎖「紅色閃電」；郭彬賽後被問及這次可能在12強首戰先發、是否對王牌角色感到負擔時，則表示他認為賢拜高永表才是王牌，所以自己不會有負擔感。

由總教練柳仲逸率領的南韓隊今、明在高尺巨蛋和古巴進行熱身賽，6日和尚武隊再打1場後，8日就會到台灣為12強備戰，在13日正式首戰對台灣之前，還會於10日和味全龍進行官辦熱身賽。

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郭彬被視為13日對台灣的先發投手，他在今年韓職季後賽表現不佳，上月2日代表斗山熊對KT巫師先發僅投1局就失4分退場，也被評價為「在大賽表現較弱的投手」，還好今對古巴熱身賽有了好的開始，他自己也對相隔約1個月的實戰登板表現感到還不錯。南韓今共動用8名投手，只讓古巴敲出3支安打，現場也湧進1萬5783名球迷相挺，幾乎快要1萬6千人滿座。

在同為15勝的韓職勝投王元兑仁因傷缺席12強後，郭彬被視為王牌投手，但他認為33歲的巫師右投高永表是比自己更出色的投手，「有永表哥在，我不會有負擔感，他才應該承受王牌的重量。」

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