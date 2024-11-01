網球》前喬科維奇教練伊凡尼塞維奇 即將與蕾巴金娜合作

蕾巴金娜和伊凡尼塞維奇。（資料照合成圖）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2001年溫布頓錦標賽男單冠軍、前喬科維奇（Novak Djokovic）的教練伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic），即將與另位溫網女單贏家蕾巴金娜（Elena Rybakina）合作，讓她拿手的發球武器可望更上層樓。

蕾巴金娜因為身體傷病和心理等問題，自8月底美國公開賽退出之後一度長期休兵，並與傳出爭議風波的前教頭武科夫（Stefano Vukov）結束長達6年師徒關係，目前正在利雅德備戰WTA年終總決賽。這位擅長轟出愛司的25歲哈薩克女將確認，昔日「重砲手」伊凡尼塞維奇成為新任教練，兩人將從今年賽季結束之後合作，明年初一同前往澳洲展開全新賽季，這也是克羅埃西亞名師首度執教女球員。

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伊凡尼塞維奇結束職業球員生涯後，轉行擔任教練，帶過同胞西里奇（Marin Cilic）、捷克伯帝奇（Tomas Berdych）、加拿大拉奧尼奇（Milos Raonic）等男子球星，2019年起加入「三巨頭」之一的喬科維奇團隊，期間塞爾維亞傳奇球星贏得9座大滿貫冠軍，職業生涯四大賽累計24冠更鞏固其「GOAT（史上最佳）」的網壇地位。

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