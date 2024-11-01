海洛賽》無緣連霸！周天成錯過1局點不敵傑姆克 男單8強止步

周天成。（資料照，美聯社）





〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成今晚在超級300系列德國海洛羽球公開賽，以13：21、20：22栽在世界排名29的丹麥選手傑姆克（Rasmus Gemke）拍下，無緣男單4強及2連霸。

世界排名第8的周天成前兩場以直落二打敗地主德國選手索南斯海因（Aaron Sonnenschein）、亞塞拜然選手雷查約（Ade Resky Dwicahyo），小天2012至14年曾於海洛賽完成3連霸，去年則奪下賽史第4冠，本屆將尋求2連霸。

請繼續往下閱讀...

周天成之前6度交鋒傑姆克，取得5勝1負優勢，其中今年瑞士公開賽、馬來西亞大師賽碰頭皆由小天奪勝。

只是，周天成今天開賽狀況多，因發球失誤、落點誤判等，傑姆克連續進帳8分，小天回球底線出界後3：11落後進入技術暫停，周天成暫停後頂多追到6分差，且還因為一次斷線讓對方拿到局末點，由傑姆克先下一城。

周天成第二局重新出發一度來到14：9領先，卻被傑姆克回敬6：1攻勢追平，傑姆克也操之過急連兩次失誤，只是小天18：16領先，主審在緊要關頭認定球落地在先把分數判給對手，即使小天請出裁判長抗議也未能重打，周天成雖率先來到20：19卻未能拿下，最後在網前發生失誤也讓臀部抽筋的傑姆克收下勝利。

另外，台灣女單好手宋碩芸以14：21、14：21不敵丹麥女將布里夏特，吞下對戰3連敗，也無緣4強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法