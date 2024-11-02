WTT冠軍賽》法蘭克福冠軍賽明天開打 林昀儒首輪迎戰法國「眼鏡哥」

尋求衛冕的林昀儒，男單首輪將迎戰法國名將A.勒布朗。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕2024年WTT法蘭克福冠軍賽將在11月3日開打，尋求衛冕的「沉默刺客」林昀儒首輪將迎戰新科歐洲錦標賽冠軍、法國「眼鏡哥」A.勒布朗；台灣一姐鄭怡靜則連兩站在首輪遭遇波蘭一姐芭尤爾。

世界排名12的林昀儒去年在法蘭克福冠軍賽，連退張本智和、王楚欽和馬龍等世界頂尖高手，勇奪生涯首座冠軍賽系列冠軍。

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不過，今年林昀儒衛冕之路將遭遇嚴苛挑戰，第一道障礙就是世界排名14的A.勒布朗，21歲的眼鏡哥上個月在歐錦賽連退德國邱黨、瑞典奧運男單銀牌莫雷加德和近況頗佳的德國好手杜達，摘下生涯首座歐錦賽男單冠軍，上一站在蒙佩利爾冠軍賽也殺進8強才敗給後來奪冠的弟弟F.勒布朗。

林昀儒過去和A.勒布朗交手3次，以2勝1負略佔上風，最近一次在今年團體世錦賽也以直落三獲勝。小林若能闖過首關，16強將遭遇邱黨和葡萄牙老將佛雷塔斯的勝方。

19歲的高承睿首輪則對上臨時遞補中國名將林高遠的17歲日本新秀松島輝空，兩人在青少年時期兩度過招，各拿下1勝。小高若能解決松島，16強將對上德國名將法蘭吉斯卡或是斯洛維尼亞好手約基奇。

女單方面，世界排名第9的鄭怡靜首場又和世界排名50的芭尤爾狹路相逢，兩人在巴黎奧運、蒙佩利爾冠軍賽兩度交手，鄭怡靜迄今1局未失，若能順利晉級，16強將遭遇中國長顆好手何卓佳和16歲埃及小將哈娜.高達的贏家。

世界排名34的黃怡樺首輪則強碰世界排名第3的中國女將王藝迪。

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